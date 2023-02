Lidl avas täna varahommikul Tallinnas uue kaupluse

Tegemist on Lidli teise kauplusega Mustamäel ning selle ehitusse, lähiümbruse heakorrastusse ja taristu parandamisse on ettevõte investeerinud ligikaudu 9,6 miljonit eurot.

Kauplus on Lidl Eesti teatel renoveeritud keskkonnasäästlikult järgides rahvusvahelise EDGE ehitussertifikaadi nõudeid. Hoone on energiasäästlik ja kasutab ainult roheenergiat. Uuel kauplusel on 1500-ruutmeetrine müügisaal ning loob ligi 50 töökohta.