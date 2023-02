100-dollariline hinnalagi ei pruugi Venemaa diislikütuse eksporti kahjustada

WoodMaci naftatoodete uurimisdirektori Mark Williamsi hinnangul mõjutab naftatoodete ülempiir Venemaa rafineerimistoodete eksporti minimaalselt. «Kui Uurali toornaftaga kaubeldakse hinnaga 40 dollarit barreli kohta, oleks uute hinnalagede puhul Venemaa rafineerimismarginaalid endiselt 20-30 USA dollarit barreli kohta,» ütles Williams ja lisas, et nendel tasemetel on Venemaa rafineerimiselt teenitav tulu endiselt väga suur, seega on stiimul toornafta töötlemiseks endiselt kõrge.»

Gelder ennustas, et järgmised paar kuud on tarneahelate ümberkorraldamise tõttu kütuseturul eriti kõikuvad ja seetõttu võivad mitmed suured ostjad odava Vene kütuse nimel oma mainest loobuda. «Kuid pole näha, et hinnalagedel oleks praegu pakutud tasemetel täiendavat mõju kaubavoogudele. Kui allahindlused aga suurenevad, on Venemaa rafineerimisäri siiski ohus,» lisas Gelder.