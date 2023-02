Alexela langetas surugaasi CNG ja veeldatud maagaasi LNG hinda

«Viimati saime maailmaturu sulavast gaasihinnast tulenevalt oma teenindusjaamades CNG hinda alla tuua jaanuari algul. Täna on maailmaturul gaasihinnad jätkuvalt soojast ilmast tingitult kukkunud ja see annab võimaluse meil teenindusjaamades nii CNG kui LNG transpordikütuste hinnad alla tuua,» ütles energiaettevõtte AS Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.

Ärikliendi vaatest tõi Kärsna välja, et Alexela pakub äriklientidele võimalust pikaajaliselt CNG hinda fikseerida, nii nagu seda võimaldatakse elektri ja maagaasi puhul era- ja äriklientidele, et hoida motivatsiooni gaasikütusele üleminekuks. Lisaks aitab hindade fikseerimine maandada gaasihindade kõikumiste riski. Kütuse kulu on transpordi sektoris üks suurimaid ning mõjutab ettevõtte konkurentsivõimet. «Gaas on transpordisektoris kahtlemata keskkonnasäästlikum alternatiiv diisli ja bensiiniga võrreldes.»