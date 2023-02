Suurbritannias streigib pool miljonit töötajat

Streigiga on ühinenud õpetajad ja rongijuhid ning piirivalvetöötajad lennujaamades ja sadamates, mistõttu on koolid suletud ja transport tõsiselt häiritud.

«Me streigime, sest viimased 10 aastat on meil sisuliselt palka kärbitud,» ütles tööjõukeskuse töötaja. «Mõned meie liikmed peavad käima toidupangas, ehkki neil on töö.»

Streigid on kestnud Suurbritannias juba mitu kuud ning streikijate arv on ulatunud kümnetesse tuhandetesse, hõlmates postitöötajaid, advokaate, meditsiiniõdesid ja jaemüügisektori töötajaid.

Inflatsioon on kiirenenud üle 11 protsendi, mis on viimase 40 aasta kõrgeim määr.

Tuhanded koolid pandi streigi tõttu päevaks kinni ning haridusminister Gillian Keegan ütles, et on õpetajate streigiga liitumises pettunud.

Ametiühingujuhi Mark Serwotka sõnul ei ole valitsuse positsioon jätkusuutlik. «Nad ei saa lihtsalt istuda, kui streikijate arv üha kasvab, sest täna on neid pool miljonit,» ütles ta Sky Newsile.

«Järgmisel nädalal on parameedikud ja siis õed ja seejärel tuletõrjujad,» loetles ta ja hoiatas, et ametiühingutel on plaanis streikida kogu suve.