Esmaspäevast enam Venemaalt kütust kanistriga tuua ei tohi

«Alates 6. veebruarist on keelatud osta, importida ja üle anda naftatooteid, kui need on pärit Venemaalt,» ütles maksu- ja tolliameti tolliosakonna ühiskonnakaitse valdkonna keeldude ja piirangute talituse juhataja Piret Tinkus.

Euroopa Liidu elanikul on õigus osta Venemaalt kütust juhul, kui see on vajalik reisi lõpuleviimiseks ja naasmiseks Euroopa Liidu territooriumile. Tinkuse sõnul tähendab see seda, et reisijal on õigus importida Euroopa Liitu kütust, mis on sõiduki standardses kütusepaagis ja ette nähtud samas sõidukis kasutamiseks.