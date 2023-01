14 aasta halvim kuu ⟩ Pfizer kaotas väärtusest 43 miljardit dollarit

See tabamus tähendab, et Pfizer ennustab 2023. aasta tulusid vahemikku 67-71 miljardit dollarit, mis on umbes 30 protsenti madalam kui 2022. aastal.

Kohutav kuu

«Pfizeri puhul oodati juba suuresti, et suunised jäävad konsensusele alla ning 2023. aasta suunised vastasid sellele,» kirjutas Barclaysi analüütik Carter Gould oma märkuses. «Arvestades aktsia senist langust sel kuul, oli lootust tõusule pärast tulemuste avaldamist, kuid me oleme skeptilised, et see lähiajal realiseerub.»