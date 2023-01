Tavatult pehme talv on elektritarbimise mõõduka ja seeläbi börsihinna soodsa hoidnud.

Elektri börsihind on alates detsembri lõpust kiiresti odavnenud, jaanuaris kukkus keskmine hind esimest korda alates 2021. aasta augustist alla kümne sendi kilovatt-tunni eest. See on pannud tuhandeid kliente universaalteenusest loobuma.