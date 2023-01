Kindlustunde tõus võib kinnisvarakrahhi ära hoida

«Konjunktuuriinstituudi mõõdetav tarbijabaromeeter käis ajaloolises põhjas septembris 2022. aastal. See oli ka kuu, kus Tallinna korteriturul leidis aset esmakordselt tehingute arvu oluline vähenemine viimase kahe aasta jooksul. Positiivne on aga, et tarbijabaromeetri näit liigub nüüd ülespoole. Võiks arvata, et tugevam tabijate kindlustunne paneb pidurid elamispindade tehingute arvu ja hindade väga sügavale kukkumisele,» ütles Toompark kinnisvaraettevõtteid koondaval kodulehel adaur.ee avaldatud kommentaaris.