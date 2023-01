IMF: Briti majandusel läheb halvemini kui Venemaal

IMF teatas, et Briti majandus kahaneb 2023. aastal 0,6 protsenti. Varem ennustati Ühendkuningriigile väikest majanduskasvu.

IMF on Ühendkuningriigi majandusprognoosi alandanud kõrgete energiahindade, tõusvate maksude ja laenuintresside ning pideva tööjõupuuduse tõttu. IMF ei märkinud oma aruandes majanduslanguse põhjusena Brexitit. Täna möödub kolm aastat Ühendkuningriigi lahkumisest Euroopa Liidust.

«Ma eeldan, et majandus jääb sel aastal laias laastus seisma. Meil ei ole majanduskasvu, kuid meil ei ole ka sügavat majanduslangust.»

IMFi peaökonomist Pierre-Olivier Gourinchas ütles, et eelmisel aastal oli Ühendkuningriigil Euroopa üks tugevamaid kasvunumbreid. Ta lisas, et selle aasta prognoos peegeldab selle suurt sõltuvust kallist maagaasist, mis on kaasa toonud üldse elukalliduse kasvu.