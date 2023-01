Saaremaal hakatakse arendama innovaatilisi jäämurdjaid

«Oluline on märkida, et merel asuvate tuuleparkide jaoks on tuulikutele juurdepääsu säilitamiseks vaja väiksemaid jäälõhkujaid ja puksiiri. Seega usume, et selles valdkonnas on otse ja kaudselt palju töökohti luua,» ütles Bifrost Tugi esindaja Marie Aanensen. «Algstaadiumis keskendume Eesti turule, aga lähiaastatel on plaanis laieneda ka ülejäänud Baltikumi, Soome ja Rootsi turule.» Eestit näevad nad testimisturuna just talvisel ajal sobivate jääolude tõttu.