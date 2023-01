Rahvusvahelised suurettevõtted jätkavad lubadustele vaatamata tegevust Venemaal

Surve väljumiseks kasvab

Barclays rõhutas 20. jaanuaril avaldatud ülevaates Euroopa mahajääja staatust Venemaalt ettevõtete väljatõmbamisel.

Briti laenuandja Euroopa analüütikud ütlesid, et kuigi enamik nende vaadatud ettevõtteid on lubanud Venemaalt lahkuda – vastuseks survele ja sanktsioonide ähvardusele –, on vähestel õnnestunud seda seni teha. Erinevad ettevõtted ütlesid Barclaysile, et täielikuks lõpetamiseks on palju väljakutseid.

«Lisaks selguse puudumisele selle kohta, mis on vara väärtus, on potentsiaalsete ostjate nimekiri lühike ja sanktsioonidest vabastatud potentsiaalsete ostjate nimekiri veelgi lühem,» märkisid Barclaysi analüütikud. «Samuti on tehtud ettepanekuid Venemaalt lahkuvate ettevõtete varad (sh intellektuaalomand) natsionaliseerida.»

Barclays soovitas, et kuna konflikti lõppu pole näha, tuleb lahendada lubaduste ja tegelikkuse vaheline ebakõla ning see sunnib ettevõtteid tegema raskeid otsuseid.

«Kui Venemaalt lahkumine õiglase hinna eest on väga keeruline, kui mitte lausa võimatu, siis ettevõtete ees on valik, kas lahkuda ebaõiglase hinnaga, või üldse ilma igasuguse hinnata, või jääda Venemaale,» ütlesid analüütikud.

«Tundub, et vähesed kommentaatorid peavad konflikti lõppu lähiajal tõenäoliseks ja me kahtlustame, et surve lahkumislubaduste täitmiseks ettevõtetele võib aja jooksul kasvada,» leidsid analüütikud.

Nad lisasid, et ettevõtetele, kes on reklaami peatanud ja tootesortimenti vähendanud, kuid kavatsevad siiski Venemaale jääda, esitavad laiemad huvirühmad ja karmistuvad sanktsioonid üha suurema väljakutse.