Pettus, kahepalgelisus ja täitmata lubadus: rahvusvahelised ettevõtted jätkavad ikka tegevust Venemaal

«Need teadmised seavad kahtluse alla Lääne ettevõtete valmisoleku siduda end lahti majandusest, mida nende riikide valitsused näevad geopoliitilise rivaalina,» kirjutasid Evenett ja Pisani. «See uuring on reaalsuskontroll narratiivile, mille järgi riikliku julgeolekuga seotud mured ja geopoliitika viivad globaliseerumise lõdvenemiseni.»

Surve väljumiseks kasvab

Barclays rõhutas 20. jaanuaril avaldatud ülevaates Euroopa mahajääja staatust Venemaalt ettevõtete väljatõmbamisel.

Briti laenuandja Euroopa analüütikud ütlesid, et kuigi enamik nende vaadatud ettevõtteid on lubanud Venemaalt lahkuda, seda vastuseks survele ja sanktsioonide ähvardusele, on vähestel õnnestunud seda seni teha. Erinevad ettevõtted ütlesid Barclaysile, et täielikuks lõpetamiseks on palju väljakutseid.

«Lisaks selguse puudumisele selle kohta, mis on vara väärtus, on potentsiaalsete ostjate nimekiri lühike ja sanktsioonidest vabastatud potentsiaalsete ostjate nimekiri veelgi lühem,» märkisid Barclaysi analüütikud. «Samuti on tehtud ettepanekuid Venemaalt lahkuvate ettevõtete varad (sh intellektuaalomand) natsionaliseerida.»

Barclays soovitas, et kuna konfliktil pole lõppu näha, tuleb lahendada lubaduste ja tegelikkuse vaheline ebakõla ning see sunnib ettevõtteid tegema raskeid otsuseid.

«Kui Venemaalt lahkumine õiglase hinna eest on väga keeruline, kui mitte lausa võimatu, siis ettevõtete ees on valik, kas lahkuda ebaõiglase hinnaga, või üldse ilma igasuguse hinnata, või jääda Venemaale,» ütles analüütikud.