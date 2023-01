Veriffi sai uue müügijuhi Hispaaniast

Hispaaniast pärit Ortegal on pikaajaline müügivaldkonna juhtimiskogemus tehnoloogiasektoris. Enne Veriffiga liitumist töötas ta müügidirektorina Hopinis, mis on reaalajas toimuvate veebisündmuste korraldamise platform, kus ta aitas viia ettevõtte oma valdkonna kiiremini kasvavate ettevõtete hulka. Lisaks on ta töötanud seitse aastat Dropboxis, kus ta vastutas ettevõtte EMEA ja Põhja-Ameerika müügi eest ning aitas 2018. aastal viia ettevõtte börsile.

«Globaalne identimise turg kasvab ja areneb helikiirusel ning uusi kasutusvaldkondi, kus meie tehnoloogia saab abiks olla, tuleb üha juurde. Javieril on võtmeroll Veriffi müügistrateegia tugevdamisel ja äri järgmisele tasemele viimisel,» selgitas Kotkas. «Javieril on super energia ja mul on hea meel, et ta otsustas meiega liituda ja aidata meil meie missiooni turvalisema interneti ehitamisel ellu viia!»