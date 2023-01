Veriff sai uue müügijuhi Hispaaniast

Hispaaniast pärit Ortegal on pikk müügivaldkonna juhtimiskogemus tehnoloogiasektoris. Enne Veriffiga liitumist töötas ta müügidirektorina Hopinis, mis on reaalajas toimuvate veebisündmuste korraldamise platvorm. Ta on töötanud ka Dropboxis, kus vastutas EMEA ja Põhja-Ameerika müügi eest ning aitas 2018. aastal viia ettevõtte börsile.