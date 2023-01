Coop Eesti Keskühistu uueks juhiks saab Rainer Rohtla

«Coopiga liitumisel sai määravaks just see, et Coop on Eesti turul ainulaadne ja nende missioon olla kohalik, edendada Eesti elu ja anda kogukondadele tagasi, on Eesti jätkusuutliku ning ühtlase arengu jaoks väga vajalik,» ütles Rohtla. Ühe olulise erinevusena rõhutab Rohtla, et erinevalt tema varasematest ettevõtetest on Coop kogukondlik algatus, mis on 120 aastaga kasvanud üle-eestiliseks.