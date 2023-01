Ukraina majandus võib juba sel aastal tuhast tõusma hakata

Ukraina võimud ja rahvusvahelised finantsasutused on seni olnud ettevaatlikult optimistlikud, avaldades lootust, et sõda suudetakse siiski sel aastal lõpetada. Ukraina keskpank prognoosib, et kui sõda lõppeb juba suvel, kasvab SKT neli protsenti, ja kui see jääb venima, tuleb kasv kaks protsenti. Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) prognoosib 2023. aastaks üheprotsendilist kasvu.