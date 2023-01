Hesburgeri müük Baltikumis kasvas ligi kolmandiku

«Vaatamata sellele, et 2022 oli väljakutseid täis aasta, peamiselt energiakriisi ja inflatsiooni tõttu, toimus meie toodete müügi kiire kasv kõigis kolmes Balti riigis,» teatas Hesburgeri turundus- ja rahvusvahelise arenduse juht Ieva Salmela pressiteates ning lisas, et kasvu põhjustas peamiselt koroonaaegsete piirangute kadumine ja inimeste väljasöömise harjumuse taastumine.

«Jätkusuutlikkus on meie ettevõtte üks põhiväärtustest, mida me rakendame ellu ka igapäevastes tööprotsessides,» selgitas Salmela ning lisas, et ettevõte jätkab sel aastal päikesepaneelide paigaldamist restoranidele, et luua võimalus pikaajaliseks taastuvenergia kasutamiseks. «Samuti alustame peagi oma autodel taastuvdiisli kasutamist, mida toodetakse osaliselt meie restoranides kasutatud toiduõlist,» lisas ta.