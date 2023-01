Arikas: Rootsi on valmis Estonia vraki uuringuid jätkuvalt toetama

«Parvlaev Estonia uurimist on praeguseks rahastanud Eesti riik 3 miljoni ja Rootsi riik samuti 3 miljoni euroga. Plaan on ka jätkata koosrahastamise mudeliga. Juba eelmise aasta detsembris andis Rootsi pool teada, et neil on selleks põhimõtteline valmisolek täiendavalt rahastada erinevaid uuringuid. Juhul, kui Eesti kui lipuriik peaks leidma uuringutega jätkamiseks vahendid, on Rootsi valmis kaasrahastama,» ütles Arikas riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni erakorralisel istungil, kus käsitleti Estonia huku uurimist ja rahastamist ning sellega seoses esile kerkinud probleeme.

Arikase sõnul on Rootsil kaasrahastamise valmidus olnud eelmise aasta detsembrist, täpsemates rahastamistingimustes kokkuleppimiseni soovib Rootsi jõuda märtsis, kui hakatakse kokku panema uuringu eelarvet. «Siis soovib Rootsi juba meiepoolset sisendit, ehk mis tegevused ja mis ulatuses plaanib Eesti ellu viia, siis saaks Rootsi kaasrahastuse vahendid ka eraldada,» ütles ta.

Kui palju Estonia vraki uuringte lõpuleviimine maksma läheb, Arikas ei öelnud. «Kas see on 3 miljonit või neli miljonit eurot, on keeruline öelda, eks see sõltub otsustest, millised uuringud läbi viia. Pigem võiks liikuda samm-sammult edasi ja rahastada ära praegu plaanitud arvutimodelleeringu, vraki uuringu, autoteki uuringu ja rambi erinevate proovide ülestoomise. Sealtmaalt saaks juba edasi vaadata,» märkis Arika.

Samuti on tema sõnul lahtine uuringu lõpparuande esitamise täpne aeg. «See sõltub samuti sellest, milliseid uuringuid täpsemalt tehakse ja mis ajahetkel neid tehakse. Kahjuks on praegu jaanuari lõpus uuringute läbiviimiseks kõige parem aeg, alates aprillist juba vee hapnikusisaldus tõuseb ja vesi läheb häguseks. Siis on võimalus, et me läheme allveerobotitega sinna alla, aga midagi ei näe. Siis ongi valiku koht, kas võtta risk ja proovida uuringuid siiski suveperioodil läbi viia või lükata need järgmisse sügistalvisesse perioodi,» selgitas Arikas ja lisas, et praegust planeeritud uuringute käiku hinnates võiks lõpparuande esitamiseni jõuda 2024. aasta alguses.

Valitsus kinnitas jaanuari keskel OJK uueks juhiks Märt Otsa, kes alustab tööd 1. veebruarist.