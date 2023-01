Laenude kallinemine piirab ostlemist

«Edasivaatavalt paistab jätkuvalt keeruline nende perede eelarve, kellel on suured laenud ja selle kõrval vähe sääste, mida saaks kiirelt kasutusele võtta. Need on eelkõige inimesed, kes on laenu võtnud paari viimase aasta jooksul. Nende laenude maksed on järjest suurenemas Euroopa Keskpanga jätkuva intressitõstmise taustal. Seetõttu on paljude perede võimalus poodides käia piiratud ja jaemüügi kasv pigem kidur,» ütles Uusküla BNS-ile.