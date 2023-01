Milrem Robotics võtab tööle ligi sada uut töötajat

«Kaitsetööstuse valdkond on järgneva viie aasta jooksul kindlas kasvufaasis, sest riigid Euroopas kui ka kaugemal hoiavad oma kaitsekulutused kõrged. See annab kindlustunde edasiseks kasvuks. Ujume selles mõttes vastuvoolu teiste tehnoloogiafirmadega, kes on lähiajal teatanud pigem koondamistest. Meie eesmärk on olla valmis suurte koguste tarnimiseks, sest riigid, kes on siiamaani mehitamata süsteeme testinud, on peatselt valmis suurte hangete väljakuulutamiseks,» ütles ettevõtte juhatuse esimees Kuldar Väärsi.