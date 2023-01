Elron sõlmis lepingu veel kümne Škoda rongi ehitamiseks

«2022. aastal tõusis rongireisijate arv võrreldes aasta varasemaga enam kui miljoni võrra. Täna teenindatakse reisijaid 37 koosseisuga, kuid on selge, et tarbijate ootustele vastamiseks ja transpordisektori tulevikule otsa vaadates vajab Elroni rongipark olulist täiendust,» nentis Elroni uute rongide projektijuht Viljar Luhthein.

Luhthein ütles, et sügisene valitsuse otsus võimaldas realiseerida 2020. aastal sõlmitud kuue Škoda elektrirongi tellimusele lisaks ka optsioonilepingu ning suurendada aastaks 2027 Elroni rongiparki täiendava kümne kahesüsteemse elektrirongiga. Kahesüsteemsete elektrirongidega on võimalik sõita nii olemasoleva kontaktvõrgu kui ka uue ehitatava kontaktvõrgu piirkonnas.

«Detsembris algas rongi jämekonstruktsiooni tootmise ettevalmistamine, mis tähendab, et keevitamistööd on algfaasis ning mõne nädala pärast on rong kokkupanekuks valmis. Rongid ehitatakse RegioPanteri platvormile, mida kasutatakse ka Tšehhis ja Slovakkias,» lisas projektijuht.

Uued rongid saavad olema kolmevagunilised koosseisud kogupikkusega 83,18 meetrit, praeguste neljavaguniliste rongide pikkus on aga näiteks 75 meetrit. Rongidesse on tulemas laiemad sisenemisalad, rohkem ruumi ratastele ja lapsevankriga reisijatele. Samuti on märgistatud kohad ratastoolis reisijatele. Uutes rongides on kõik istekohad nummerdatud ning lisaks on eraldi söögi-joogi ala.