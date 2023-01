SEB analüüs: tarbijad tegid aasta lõpus kulutusi külma mõistusega

Traditsiooniliselt on ka elektroonikapoodide jõulumüük esinduslik. «Elektroonikakaupadele tehtud kulutustes ilmes möödunud detsembris võrreldes novembriga tõepoolest suur, 37-protsendiline kasv. Hoolimata suurest hüppest jäi see tulemus aga siiski 14 protsenti alla 2021. aasta käibele, mil turule toodi pensioniraha, mis tarbijaid aktiveeris,» ütles Kitt.

E-kaubanduse osakaal vähenes

Huvitav tähelepanek on Kitti sõnul aga see, et kui viimastel aastatel on sularaha automaatidest välja võetud stabiilses mahus või see on isegi vähenenud, siis veebruaris-märtsis hoogustunud sularaha väljavõtt suurendas aasta lõikes selle mahtu seitsme protsendi võrra. Sealjuures, kui tavapäraselt jõulukuul sularaha väljavõtt kasvab, siis viimati oli detsembris näha isegi väikest kahanemist.