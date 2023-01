KIK toetab rohevesiniku kasutuselevõttu transpordis ja keemiatööstuses

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud äriühingud ning maksimaalne toetussumma projekti kohta on 20 miljonit eurot. Taotlusvooru kogueelarve suurus on 49,14 miljonit eurot. Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonnas kuni 30. märts 2023 kella 17-ni. Taotlusvooru infopäev toimub 21. veebruaril kell 13, eelregistreerimine on avatud kuni 16. veebruarini. Täpsem info toetuse kohta on leitav KIKi kodulehelt.