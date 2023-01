Kolmapäevast saab firma omanikuks ühe sendiga. Mis ohud sellega kaasnevad?

Alates 1. veebruarist saavad ettevõtjad osakapitali määramisel suurema vabaduse, mis tähendab, et kehtiva miinimumi valimise asemel tuleb senisest hoolikamalt läbi mõelda, kui suurt osakapitali äriühingul tegelikult tarvis on.

Kõiv leiab, et kui raha kokkuhoiu eesmärgil valitakse minimaalne osakapitali suurus võib hiljem tekkida probleem osaluste suuruste muutmisel ja uute osanike kaasamisel.

«Kuna osakapitali miinimumina kehtestatav 0,01 eurot on ka väikseim võimalik osa nimiväärtus, tähendab see ühtlasi, et 0,01 euro osakapitaliga osaühingul saab olla maksimaalselt üks osanik, tagajärjena ei ole sellisel ühingul ilma asutava osaniku osakapitali suurendamata võimalik kaasata teisi osanikke ning liigse asjaajamise vältimiseks tuleks asutada äriühinguid, mis plaanivad tulevikus kaasata investeeringuid või uusi osanikke vähemalt 100 euro suuruse osakapitaliga,» selgitas Kõiv.