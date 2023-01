Kui palju peab teenima ihaldusväärne partner?

Western & Southern Financial Group tegi hiljuti 1000 täiskasvanu seas läbi uuringu, mis näitas, et kolmandik paaridest ei räägi rahaasjadest enne abiellumist. See on murettekitav, sest nagu selgub, on rahaasjad ühed põhilised suhte purustajad.

Kui küsiti, kui suur võlg või kui madal palk kustutab potentsiaalse partneri väljavaated, selgus kaks olulist numbrit.

Palgapiir 29 878 dollari juures

See summa on tunduvalt madalam kui Ameerika Ühendriikide keskmine aastapalk, mis on 37 522 dollarit. Palk oli number üks teema, millest vastajad soovisid, et nad oleksid oma partneritega varem rääkinud.

Rohkem kui neljandik, 27,2% küsitletutest ütles, et nad rääkisid palkadest alles pärast abiellumist. Ja 18,7% ütles, et nad rääkisid palkadest pärast kihlumist.

Õppelaen nurjab suhte

Teine suhte katkestaja on õppelaen, mis on suurem kui 28 076 dollarit. See on madalam kui bakalaureusekraadiga inimeste keskmine õppelaenu võlg, mis on 37 574 dollarit, selgub Education Data Initiative'i andmetest.

Mehed on võlgadele pisut andestavamad kui naised, näitas uuring. Meeste jaoks oli 31 179 dollarit suhet purustav võlasumma. Naiste puhul oli see 22 901 dollarit.

Uuringu kohaselt tekitavad kohtamas käies probleeme ka eralaenud ja krediitkaardivõlad.