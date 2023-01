Moodsad bürood jätavad vanad kontorihooned tühjaks

«Eelmisel aastal tuli turule umbes 70 000 ruutmeetrit uut büroopinda, millest suur osa on tänaseks üürnikega täidetud. Sel aastal on valmiva büroopinna maht oluliselt väiksem, kuid järgmisel paaril aastal see arv taas kasvab, eriti kui kõik planeeritud arendused realiseeruvad,» tõi Veelmaa kinnisvarabüroo ajaveebis välja.