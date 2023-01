Hiiumaale alustas lende uus lennufirma senisest suurema lennukiga

33-kohaline ja 2+1 istmeridadega lennuk on endisest suurem ja mugavam.

«Turismiklastri liikmetel on selle üle hea meel, sest lisaks tööreisijatele ja pealinnas asju ajavatele hiidlastele jagub nüüd lennukis rohkem kohti ka saare külastajatele. 30-minutiline lend suurema lennukiga Tallinnast Kärdlasse toob Hiiumaa paljudele maailma sihtkohtadele jälle oluliselt lähemale,» ütles uue lennukiga avareisi kaasa teinud Hiiumaa turismiklastri juht Kristel Üksvärav.

Tema sõnul ootasid hiidlased suuremat lennukit pikisilmi, sest varem Kärdla ja Tallinna vahel lennanud lennuki reisid olid tipphetkedel enamasti välja müüdud.

«Uus lennuk on mugavam ja stabiilsem ning sellega ehk tihkavad lennata ka need reisijad, kes liiga väikest lennukit võibolla pisut pelgasid. Usun, et uus lennuk lisab Hiiumaale reisimisel valikuvabadust ja mugavust ning suurendab Hiiumaa külastatavust nii väljaspool turismihooaega kui suvel,» ütles Üksvärav.

Kärdla lennujaama käitusjuht Allan Mäll kinnitas, et Kärdla lennujaama meeskond on suurema lennuki vastuvõtuks valmis ja ootab kõiki lendama. Muudatusi tõi uus vedaja kaasa veelgi, nüüd on Hiiumaa lennul kaasas ka stjuardess ja piletil on märgitud istekoht.

Diamond Sky tegevjuht Madis Vanaselja sõnul oli Tallinn-Kärdla lennulepingu allkirjastamisest kuni lendude alguseni aega vaid napp nädal.

«Diamond Sky meeskond on töötanud täisvõimsusel, et tagada katkematu lennuühendus Tallinna ja Kärdla vahel ning alustada lendudega juba 28. jaanuaril. Teeme omalt poolt kõik, et olla heaks partneriks riigile ja lendajatele ning oleme kindlad, et suurem lennuk suurendab ka lendamise populaarsust nii kohalike kui ka turistide seas.»