Paavo Nõgene: laevapere töötasu tõuseb vastavalt inflatsioonile

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles, et kohtumisel edastati ametiühingule konkreetsed ettepanekud. «Viime 2023. aasta palgatõusu vastavusse möödunud kolme aasta inflatsioonimääradega ning vastavalt sellele tõusevad selle aasta 1. jaanuarist tagasiulatuvalt meretöötajate palgad vastavalt 9,9% ja 12,5 protsenti sõltuvalt ametikohast,» märkis Nõgene. Senine planeeritud ja kahepoolselt kokkulepitud palgatõus oli vastavalt 7% ja 10 protsenti.

«Ettepanek tugineb Statistikaameti poolt kinnitatud inflatsioonimäärale aastatel 2020-2022, milleks oli 24,4 protsenti ja Tallinki sama perioodi palgatõusule,» rääkis Nõgene.

Tema hinnangul on selle tulemuseks, et Tallinki kolme aasta palgatõus ja inflatsioonimäär on võrdsed. «Sealjuures on Tallinki töötasud tõusnud kiiremini kui Eesti keskmine töötasu. Eesti keskmine töötasu tõusis samal perioodil 19,3 protsenti.»

«Soovime sõlmida leppe pikaajaliselt, järgmiseks 7 aastaks, mis annaks töötajatele suurema kindlustunde edasiste palgatõusude osas ning Tallinkile võimaluse oma tegevuste planeerimiseks,­­­­­» lausus Nõgene.

Tema sõnul on Tallinki ettepanek palgatõusu arvutamiseks kasutada tarbijahinnaindeksi ning Eesti keskmise palga protsentuaalse kasvu aritmeetilist keskmist. «Kui antud mudeli kasutamises kokku lepitakse, on Tallinki ettepanek, et iga-aastane palgatõus leiaks aset 1. veebruarist alates 2024. aastast, mil on teada eelneva aasta kinnitatud inflatsioonimäär ning keskmise palga tõusu määraks arvestatakse Statistikaameti viimase kolme kvartali keskmist, kuna neljanda kvartali muutus avaldatakse hiljem,» selgitas Nõgene. «Antud mudel on läbipaistev, selge, ametlikele näitajatele tuginev ning arvestab kombinatsioonis nii elukalliduse kasvu kui ka Eesti keskmise palga muutust.»

EMSA esimehe Jüri Lemberi sõnul tuleb nüüd kaaluda, kas töötajatele tehtud pakkumine on piisav. «Palgatõusu osas peame kokkuleppele jõudma ka selle aasta osas,» ütles Lember. «Keskmine palk peaks tänavu Eesti Panga prognoosi kohaselt tõusma 8,7 protsenti ja sarnane peaks olema ka laevapersonali palgatõus,» ütles Lember. «Laevateeninduse osas on teatud juhtudel lisatasud tühistatud, mis tähendab, et tegelikult võib palgatõus jääda olematuks.»

Tallinki ja EMSA läbirääkimised jätkuvad edasi juba ilma riikliku lepitajata kahepoolselt järgmisel nädalal, kui ametiühingu esindajatel on olnud võimalus laevafirma pakutud lahendusi arutada ja kaaluda ning pakutu arvutuskäike kontrollida. «Kui neis leitakse eksimusi, siis need korrigeeritakse,» lubas Nõgene.