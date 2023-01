SEB: Põllumajandussektori väljavaade on optimistlik

«Kohalik põllumajandus ja toidutootmine on igapäevase toidujulgeoleku kindlustajana Eesti jaoks strateegiliselt oluline majandusharu. Samal ajal sõltub sektor väga paljudest erinevatest teguritest – ilmastikust, tarneahelate kindlusest, poliitilistest otsustest ja suhetest. Järjest olulisemaks muutub riskide hindamine ja nende maandamine,» ütles SEB põllumajandussektori kliendihaldur Andrus Mägi võttes kokku Olustvere mõisas toimunud SEB põllumajandusseminari.

Seminarilt jäi kõlama, et üha olulisemaks muutub jätkusuutlik ja vastutustundlik majandamine, et põllumajandussektor edukalt toimiks.

«Ettevõtted, kes kaasavad jätkusuutlikuid tegevusi oma äriotsustesse, on pikas perspektiivis edukamad ja kindlasti on neil tulevikus parem ligipääs kapitalile,» toonitas panga põllumajandussektori kliendihaldur. Ootused keskkonnateadlikkuse tõusu osas on rohepöördega seoses kasvanud ning sellest tulenevalt on ka Euroopa Liidu poolsed toetused järjest rohkem jätkusuutlike nõuetega seotud. Mägi sõnul keskendutakse jooksval toetusperioodil tugevalt kliimaeesmärkide saavutamisele ja mitmekesisusele ning sellest tulenevalt on ligi 40 protsenti toetuseelarvest suunatud just nende teemade arendamisse ja parendamisse.

Põllumajanduses tuleneb oluline osa süsinikdioksiidi jalajäljest väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamisest ning nende tootmiseks vajamineva kütuse põletamisest.

«Siin paistab Eesti põllumees võrreldes teiste Euroopa riikide põllumeestega vägagi eeskujulikult silma,» osutas Mägi ja lisas, et võrreldes teiste Euroopa põllumeestega on Eestis väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamine hektari kohta ülimalt tagasihoidlik: väetisetarve hektari kohta on pea kaks ja taimekaitsevahendite kasutus üle kolme korra väiksem.