Rahva vaesumine annab tunda: vargused on kasvanud kaks korda

Enam kui 100 Selveri, Coopi ja Maxima toidupoodi valvava Viking Security turvajuhi Andrei Teivase sõnul kasvab varguskatsete arv alati detsembri teises pooles, aga seekord on varaste suuremahuline tegevus jätkunud ka uuel aastal.

«Pisivarguste kõrval torkavad silma katsed viia poest välja enam kui 200 euro väärtuses kaupa, sealjuures ka pigem tavalisi tooteid, nagu kommid või kohv. Jääb mulje, et eesmärgiks on neid edasi müüa,» analüüsis ekspert.

Teivase sõnul on keeruline majanduslik aeg andnud endast poevarguste näol märku juba varasügisest alates.

«Kasvanud on varguskatsete arv, rohkem proovitakse varastada korraga suuri koguseid ning vägivaldsete juhtumite hulk on lausa mitmekordistunud. Aastavahetuse nädalatel oli varguskatseid ligi 20 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal ajal, kusjuures varastada püütud kaupade summa oli sisuliselt poole suurem. Jaanuaris on korraga varastada püütavate kaupade kogused kerkinud 550 euro ligi, mida pole varem nähtud,» ütles turvajuht.