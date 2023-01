Ukraina saab kokku 321 tanki

«Tänase seisuga on paljud riigid ametlikult kinnitanud oma nõusolekut tarnida Ukrainale 321 tanki,» ütles Vadõm Omeltšenko Prantsuse telejaamale ja CNN-i sidusettevõttele BFM.

President Volodõmõr Zelenskõi ütles reedel telekanalile Sky News, et Ukraina vajab 300–500 tanki, edastas ukrainlaste meediakanal Unian.

President tunnistas, et on partneritele tankide eest väga tänulik, kuid tõelist kergendust tunneb alles siis, kui see tehnika lahinguväljal tööle hakkab.