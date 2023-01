Orbán: Ungari vetostab ELi sanktsioonid Venemaa tuumaenergia suhtes

Ukraina on kutsunud 27 riiki ühendavat ELi üles lisama sanktsioonide nimekirja Venemaa riikliku tuumaenergiakontserni Rosatom, kuid Ungari blokeerib selle, sest tal on Venemaal ehitatud tuumajaam, mida ta plaanib koos Rosatomiga laiendada.

Orbán kordas intervjuus, et tuumaenergiat puudutavate sanktsioonide vastu tuleb ilmselgelt veto esitada, vahendab Reuters.

ELi liikmesriik Ungari on korduvalt kritiseerinud ELi sanktsioone Venemaa suhtes seoses tema sissetungiga naaberriiki Ukrainasse, öeldes, et need ei ole suutnud Venemaad sisuliselt nõrgestada, mis samas ohustab Euroopa majandust.