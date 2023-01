Hiina kutsub USAd kiusajaks ja reeglite rikkujaks

Hiina on teravdanud oma tooni aastaid kestnud kaubandusvaidluses USAga. Reedel toimunud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) vaidluste teemalisel kohtumisel nimetas Rahvavabariigi esindaja kaubandusrivaali kiusajaks ja reeglite rikkujaks, vahendab Reuters.

Hiina WTO saadiku Li Cheggangi märkused olid ilmselt reaktsioon USA poolt vahetult enne seda tehtud sammule. Ameerika Ühendriigid on esitanud apellatsioonkaebuse hiljutise WTO otsuse peale, mille kohaselt USA on rikkunud rahvusvahelisi eeskirju. Põhjuseks olid Donald Trumpi eesistumise ajal kehtestatud terase- ja alumiiniumitariifid.

WTO saaks küll nüüd USA kaebuse metallitariifide vaidluses üle vaadata, kuid tõenäoliselt ei saa ta seda teha struktuurilistel põhjustel. WTO kõrgeim apellatsiooniorgan on praegu halvatud, sest Ameerika Ühendriigid on ise blokeerinud kohtunike ametisse nimetamise.

«Hiina oleks lootnud, et USA näitaks vajalikku enesepiirangut, et mitte iga ebasoodsa aruande peale kaevata,» ütles Li. Seega satub WTO otsus «USA enda loodud auku».

Endine USA president Trump kehtestas 2018. ja 2019. aastal Hiinaga peetud kaubandusvaidluses miljardite dollarite suurused tariifid, mis tõi kaasa kõrgemad hinnad. Hiina on pikka aega väitnud, et tariifide vähendamine tooks kasu USA tarbijatele. USA valitsus president Joe Bideni juhtimisel on siiski säilitanud terase ja alumiiniumi suhtes kehtestatud tariifid ning põhjendab seda oma tööstuse kaitsmisega.