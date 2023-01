Norra avastas merepõhja all suurtes kogustes väärtuslikke tooraineid

Norra ranniku lähedal leidub ilmselt suurtes kogustes väärtuslikku toorainet, sealhulgas haruldasi muldmetalle, vaske ja koobaltit, selgub Norra Naftadirektoraadi (NPD) uuringu tulemusena, vahendab Reuters.

«Uuringuga hõlmatud piirkonnast leitud metallide hulgas on näiteks magneesiumi, nioobiumi, koobaltit ja haruldasi muldmetalle, mis kuuluvad ELi komisjoni haruldaste mineraalide nimekirja,» ütles organisatsioon.

Hinnangute kohaselt võib merepõhja all olla kuni 38 miljonit tonni vaske, mis on umbes kaks korda rohkem kui praegu aastas kaevandatav kogus. Lisaks sellele oletatakse, et tsinki leidub umbes 45 miljonit tonni ulatuses. Samuti prognoositakse 1,7 miljonit tonni tseeriumi olemasolu, mis kuulub haruldaste muldmetallide hulka ja mida kasutatakse muu hulgas alumiiniumi töötlemisel.

Mõned nädalad tagasi teatas Rootsi suurest haruldaste muldmetallide leiust. Need asuvad aga Kiruna rauamaagikaevanduste lähedal, mis on tegutsenud juba pikka aega. Haruldased muldmetallid ja muud Euroopa toorained on üha enam tähelepanu all, kuna EL soovib muutuda vähem sõltuvaks sellistest tootjariikidest nagu Hiina.

Põhja-Euroopa riik, mis on oluline nafta ja gaasi eksportija, on juba ammu kaalunud oma merealade avamist veealusele kaevandamisele. See oleks protsess, mis nõuaks parlamendi heakskiitu ja on tõstatanud keskkonnaalaseid muresid.