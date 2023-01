Selgusid Eesti parimad iduettevõtted

Eesti investor, LIFT99 ja Pipedrive’i kaasasutaja Ragnar Sassi sõnul valitsevad maailma majanduses muutuvad ja karmid ajad, kuid Eesti tehnoloogiaettevõtted on möödunud aastal vallutanud uusi tippe. «Keeruline aeg annab tõuke uutele ärimudelitele ja innovatsioonile ning Eesti asutajatel on olemas kõik eeldused, et pöörata muutused enda kasuks - nad on kogenud, globaalse vaate ja haardega. Seda tõestavad ilmekalt ka tänavused võitjad, kes on oma valdkonnas vaieldamatud globaalsed liidrid ja suunanäitajad, kes on oma konkurentidest mitu sammu eespool,» sõnas Ragnar Sass.