Kas energiakriis sai läbi? Elektri ja gaasi tulevikuhinnad kukuvad kivina

Soome hinnapiirkonna tulevikuhinnad on langenud selle aasta lõpuni jäävas osas juba 70-80 €/MWh tasemeni. «Kuigi eelmise aasta lõpus kujunes JAO oksjoniplatvormil 2023. aasta hinnavaheks Eesti ja Soome vahel 13,3 €/MWh, ulatus tegelik hinnavahe suvekuudel aga ligi 100 €/MWh-ni ning tuleb arvestada, et Soomes käivituv uus tuumajaam ning on lisandunud suures mahus tuulepargid võivad pigem suurendada sel aastal hinnaerinevusi,» kirjeldas Allikson.

Eesti Gaasi juhi Margus Kaasiku sõnul saab juba õige pea hinnad ka tarbijate jaoks üle vaadata. «Gaasi hinnalangus jõuab ka kodutarbijateni. Uue nädala alguses teeme vastavad otsused,» lubas Kaasik. «Gaasi hinnalangus on toonud kaasa ka elektrihindade languse. Gaasi hinnad kukuvad aga seepärast, et Euroopa mahutid on täis, talv on olnud soe ning uued tarneahelad on paika loksunud. Me loodame, et energia hinnalanguse trend jätkub, kuid ebakindlad ajad pole veel läbi ning saab näha, mida toob järgmine talv.»

Miks turul ei pakuta odavamaid fikseeritud hinnaga pakette?

Hetkel pakuvad elektrimüüjad kodutarbijatele fikseeritud hinnaga pakette ilma käibemaksuta umbes 17 senti kilovatt-tunni ehk 100 eurot MWh eest. Odavamalt (ca 13 s/kWh) saab vaid tähtajalisi lepinguid 84 kuuks.