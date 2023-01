ÜÜRITURG ⟩ 400 euro eest antisanitaarne korter. Mis võimalus on üürnikul asja parandada?

«See korter läheb müüki, kui kinnisvara hinnad tõusevad, ja omanik tahab praegu üüritulu teenida,» põhjendas ta. Erandlikult on selles korteris aga lubatud koduloomad.

Küll aga pakkus Samsonov kohe välja ühetoalise korteri Nelgi tänaval, kus omanik on nõus tegema üüri arvelt hinnaalandust, isegi andma tasuta korteri kasutada, kui üürnik korterisse investeerib. «Seal võib teha kohe pikaajalise lepingu mitmeks aastaks,» lubas Samsonov.

Aga on ka teistsuguseid omanikke, kes ei ole mingitest parendustegevustest huvitatud ja tahavad saada olemasoleva kinnisvara eest üüri. Pelgurannas on kolmetoaline korter, mille vannituba ja WC on küll renoveeritud, kuid tubades narmendab seinakate ning äraviidud mööblist on jäänud kontuurid seintele. Kuulutuses on hinnatud korteri seisukord keskmiseks.

Võta või jäta! Omaniku arvates kõlbab elamiseks küll. Foto: www.kv.ee

Uurides, kas potentsiaalne üürnik saaks käepäraste vahenditega ise seinu korrastada, ütleb maakler, et korter on mõeldud töölistele – justkui neile ei olekski vaja mingeid elementaarseid elamistingimusi. Uurides siiski ka omanikult, kas see oleks valmis võimalikke investeeringuid kompenseerima, tuleb vastus, et omanik ei taha sinna midagi sisse panna.

«Siiamaani elasid seal inimesed sees ja olid rahul,» märkis maakler.

Seevastu Rohu tänavalt väsinud puumajast leiab viietoalise korteri, kus pole ei WC ega dušinurga pilte. Maakler Christin Lauk-Gurtovoi selgitab diskreetselt, et üürikuulutuses läksid üles vaid paremad pildid. Vaadates köögi pilte, tekib ettekujutus, millised võivad olla WC ja duššinurk. Samas tubade seintel on värske tapeet ja põrandad näivad korralikud.

Foto: www.kv.ee