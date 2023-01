Kas «killerkottidest» loobumine on ka tegelikult keskkonnale kasu toonud?

«Näiteks kui visata paberkott segaolmejäätmetesse, mis ladestatakse prügilasse, siis on paberkoti kliimamõju oluliselt suurem kui plastkoti oma,» ütles Moora. «Kui aga segaolmejäätmetesse visatud paberkott jõuab põletustehasesse, siis on tema kliimamõju oluliselt väiksem.»

Kui korduskasutatavat tekstiilist kotti kasutada ainult mõnel korral, siis on selle mõju selgelt kõikidest muudest kottidest suurem. «Siin on aga väga palju detaile ja aspekte ning ühest vastust on raske öelda,» märkis Moora.

Kilekoti müük kukub kivina

«Muutus on järgmine: kilekotid on viie aasta lõikes jõudnud 8,5 miljonilt 5,5 miljoni tükini ja paber seevastu liikunud 1,9 miljonilt tükilt 3,7 miljoni tükini aastas,» ütles Bats.

«Teha sellest järeldus, et paberkott on keskkonnasäästlikum, ei ole õige, sest me ei tea sageli konkreetse paberkoti tootmisviise, sest sealt algab keskkonnasõbralikkus,» ütles Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski. «Kõige jämedam ots on aga tarbija käes: kuidas ta seda materjali kasutab ja kuhu see lõpuks jõuab. Sellest sõltub ka ühe või teise materjali keskkonnasäästlikkus.»