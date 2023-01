Majaomanikke ootab miljonisadu

Eramajade omanikele jagatakse järgmise nelja aasta jooksul kokku 35 miljonit eurot selle eest, et nad kodu korda ja energiatõhusaks muudaksid. Kui viimasel paaril aastal on sellised toetused läinud nagu soojad saiad, siis seekord kinnitab Kredexi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu, et raha niipea otsa ei saa. Küll tuleb tänavu kiirkorras ära kulutada 7 miljonit eurot, sest see sai antud eelmise aasta lisaeelarvega.

Eramajadele annab Kredex toetust seetõttu, et need on vaja saada energiatõhusaks. Kui palju neid maju on, täpselt selge ei ole, riiklikus strateegias hinnatakse seda numbrit 104 000-le. Need on hooned, mis on ehitusregistrisse kantud, kas neist kõikides keegi elab, see pole selge. Statistikaameti eelmise aasta rahvaloenduse andmete järgi elab 29 protsenti eestlastest eramutes.