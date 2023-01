Viru hotelli juht: Venemaal on rohkem tseremoniaalset käitumist

Eelmise aasta oktoobrist Tallinnas Sokos Hotel Viru uue juhina tööd alustanud soomlane Petri Schaaf ütles, et Eestis on töökultuur ja inimesed Soomega sarnased, kuid Venemaal, kus ta eelnevad viis aastat töötas, on olukord erinev. Peterburis oli tavaline, et kliendid lõhkusid hotelli vara, kuid politsei ei võtnud midagi ette.