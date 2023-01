Meremeeste ametiühing ja Tallink asuvad vahendaja abil lepitust otsima

EMSA esimees Jüri Lember avaldas lootust, et riikliku lepitaja institutsioonist on kollektiivse töötüli lahendamisel abi. «Kuid siinkohal olen sunnitud nentima, et vaatamata 16. jaanuaril toimunud hoiatusstreigile, milles osalesid tervelt pooled Tallink Grupi streikivate laevade töötajad, kes sellel ajal olid tööl ja said õiguse oma meelsust hoiatusstreigis avaldada, katkestades terveks tunniks töötegemise, ei ole tööandja soovinud vahepeal möödunud aja jooksul tekkinud olukorrale lahendust otsida. Viimane annab tunnistust soovimatusest mõista probleemi tõsidust,» rääkis Lember.