Kristjan Tamla: kinnisvaraäris tulud ja kulud enam ei klapi

Tamla esines sügisel Riias kinnisvarafoorumil ja sai pärast mitme kuulaja käest pragada, et esines väga negatiivse vaatega. «Leiti, et ma olen kinnisvaraäris nii vähe aega olnud, et mida ma ka tean,» märgib Tamla.

Millega kuulajaid ärritasite?

Paljud investorid arvasid, et Euroopas on nullilähedased intressitasemed tulnud selleks, et jääda. Seetõttu ajas suur hulk raha taga kinnisvaratehinguid Euroopa pealinnade äripiirkondade kinnisvaraga, kus üüritootlus langes järsult hinnatõusu tõttu. Üüritootlus oli isegi 3–5 protsenti. Praegu oleme olukorras, kus selle kinnisvara ostmise rahastamiseks kasutatud võlakirjade intressid on üüritootlusest suuremad.