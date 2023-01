Aerofloti reisijate arv langes eelmisel aastal järsult

Venemaa riikliku lennufirma Aeroflot reisijate arv vähenes eelmisel aastal järsult. Reisijate arvu vähenemise põhjuseks oli asjaolu, et USA ja Euroopa Liit keelasid Venemaa lennuettevõtjatel kasutada oma õhuruumi ja lennujaamu pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse.

Aeroflot teatas neljapäeval, et eelmisel aastal vedas ta 40,7 miljonit reisijat, mis on umbes 11 protsenti vähem kui 2021. aastal, mil Venemaa lennuettevõtja vedas 45,8 miljonit reisijat.

Sanktsioonide tulemusena on Venemaa lennufirmad lõpetanud lendamise paljudesse sihtkohtadesse välismaal. Kuid lisaks Venemaa-sisestele marsruutidele on veel endiselt olemas marsruudid Türki ja Lähis-Ida riikidesse, mis on Vene turistide seas populaarsed.