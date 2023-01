Automüüja: inimesed eelistavad üha enam odavamaid sõiduvõimalusi

Valma tõi välja, et lisaks rahalisele kokkuhoiule on auto rentimine keskkonda säästvam lahendus. «Näeme, et meie kliendid on teadlikumad ja mõtlevad järjest rohkem selle peale, et nende igapäevased vajadused loodusele võimalikult vähem kahju teeks. Nii on ka elektriautode ja hübriidide rent aastaga tõusnud ja seda koguni 36 protsenti,» ütles Valma ja lisas, et, keskkonnasäästlikumate mudelite vastu tunnevad huvi nii era- kui äriisikud.