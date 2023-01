Üks Euroopa riik teenib sõja ajal meeletut tulu

Norra rahandusministeerium prognoosib, et riigi nafta- ja gaasimüügi tulud tõusevad sel aastal 1,38 triljoni Norra kroonini (128 miljardi euroni). See on eelmisel aastal püstitatud rekordist tervelt 21 protsenti rohkem ja peaaegu viiekordne kasv võrreldes 2021. aasta 288 miljardi krooniga.