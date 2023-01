Tallinna Sadam lõi käed Utilitasega ja rajab Paldiskisse kümneid miljoneid maksva kai

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on koostöö Utilitasega märk sadama olulisest rollist taastuvenergia arendamisel Läänemere regioonis. «Tallinna Sadama üks eesmärkidest on saada juhtivaks avameretuuleparke teenindavaks ettevõtteks Balti ja Põhja Euroopa piirkonnas. Selle jaoks on Tallinna Sadama nõukogu otsustanud investeerida kuni 53 miljonit eurot Paldiski Lõunasadamasse uue kai ehitamiseks,» ütles Kalm.

Utilitas Wind juhatuse liige Rene Tammist usub, et koostöö Tallinna Sadamaga loob head võimalused meretuuleparkide kiiremaks rajamiseks. «Koostöö strateegiliselt oluliste sektorite vahel on võtmetähtsusega, et võimalikult ruttu kerkiks uusi tootmisvõimsusi, mis toovad elektri hinna alla ja tagavad kodumaise tootmise näol meie energiasõltumatuse. Meretuulepargid on selle eesmärgi täitmisel parim võimalik lahendus,» ütles Tammist.