Riik sunnib Ukraina sõjapõgenikke välja kolima

Sotsiaalkindlustusameti kriisireguleerimis- ja toimepidevuse juht Vadim Ivanovi sõnul on päästeamet mõlema maja kohta esitanud vaatlusprotokolli, kus on välja toodud probleemkohad, mida tuleb parandada tagamaks elanikele turvalised tingimused.

Kuna riiki saabuvate sõjapõgenike arv on prognoositust oluliselt väiksem, siis on võimalus majutada põgenikud muudesse majutuskohtadesse.

SKA on tuletanud majades elavatele inimestele regulaarselt meelde, et need peavad majast välja kolima. Esimene tärmin väljakolimiseks anti juba möödunud suvel neile, kes RKASi ette pandud hindadega üürilepingutele alla ei kirjuta. Nemad pidid lahkuma 8. juulil möödunud aastal. Teisest tärminist informeeriti kuu aega hiljem ja siis oli viimaseks väljakolimiskuupäevaks uusaasta ehk 1. jaanuar 2023. Nüür on viimane tähtaeg 31. märts.