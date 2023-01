Kuusakoski: metallide hinnad hakkavad kerkima

Lõppenud aasta algas Kollamaa meenutusel alumiiniumi hinna tõusuga, mis kerkis esimeses kvartalis väga kiiresti kõrgustesse, et asuda seejärel taas maanduma. «Kui märtsis oli alumiiniumi tonni hind kerkinud lausa 4000 USA dollarini, siis septembris oli see langenud juba 2080 dollarile. Alumiiniumiturul oli üsna rahutu aasta – peamisteks mõjuriteks Venemaa kallaletung Ukrainale, kõrged energiahinnad ja energiakriis Euroopas ning Hiinas ja hirm majanduslanguse ees,» märkis ta pressiteates.

«Globaalne uuringufirma Wood Mackenzie ennustab, et käesoleval aastal hinnad taastuvad, kuna Hiina rangete Covid-19 piirangute leevendamisega tekkiv nõudlus kompenseerib ülejäänud maailma endise tagasihoidlikkuse. Siiski on aimata, et alanud aasta esimene kvartal jääb veel nõrgaks, sest Hiina kinnisvara- ja ehitussektor ei ole veel korralikku hoogu üles saanud,» nentis Kollamaa.

Elektrihinnad on Euroopas vähemalt hetkeks pehmenenud

Alumiiniumi tootmine on samal ajal Euroopas madalaimal tasemel alates 1988. aastast, mis tähendab tema sõnul, et nii mõnedki tehased võivad tootmisvõimsused taaskäivitada. «Kuigi elektrihinnad on Euroopas vähemalt hetkeks mõnevõrra pehmenenud, püsib endiselt oht energianappuseks ja hinnatõusuks, mis võib tootmisvõimsusi omakorda jälle koomale tõmmata. Alumiiniumi valmistamiseks kulub umbes 40 korda rohkem energiat kui vase valmistamiseks, mistõttu on see tootmiseks väga energiamahukas metall,» selgitas ta.