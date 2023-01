SEB lõppenud aastast: inimesed läksid oma säästude kallale

Pangal on suur värbamisplaan

2022. aasta märksõnaks oli tema sõnul energiatõhususe suurendamine: ettevõtted ja eraisikud paigaldasid SEB laenudega päikesepaneele ja korteriühistud võtsid renoveerimislaenu, et parandada elamute energiasäästlikkust. Aastaga kahekordistus ka elektriautode liisimine.

Tänavu kavatseb SEB värvata Balti riikides 500 uut töötajat, nendest 100 uutele tootearenduse ja IT positsioonidele, et tulla välja uute toodete ja tooteuuendustega. «Tegemist on panga viimase kümne aasta suurima värbamisega,» märkis Parik.