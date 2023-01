Citadele kliendid saavad nüüd ühe asemel ligi sada sularahaautomaati

Kliendid saavad LHV ja Luminori pangaautomaati kasutada, nagu need oleksid Citadele pangaautomaadid ehk ilma täiendavata lisatasudeta, võimalik on teha sissemakset ning vahetada PIN-koodi. Lisaks on ühisvõrgus automaate, millel on kontaktivaba kaardilugemise võimalus.